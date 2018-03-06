Покушение на экс-агента ГРУ: кто мог отравить Сергея Скрипаля? [ Редактировать ]
Покушение на жизнь двойного агента в Великобритании. Бывший российский офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию с признаками сильного отравления. Обстоятельства случившегося загадочные - им стало плохо прямо на улице, средь бела дня.
Какие версии полиции и что могло стать причиной покушения - в материале нашего британского спецкора Светланы Чернецкой.
Уже вторые сутки врачи борются за жизнь 66-летнего Сергея Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии. В реанимацию их забрали из этого парка. Люди увидели мужчину и женщину без сознания на одной из скамеек. Издали казалось, что они пьяны или находятся под воздействием наркотиков. Их состояние ухудшалось прямо на глазах у прохожих.
"Создавалось впечатление, что женщина мертва. Ее глаза были широко открыты и полностью белые. А дальше и человек застыл, он тоже побледнел и у него началась рвота", - говорит Джейми Пэйн, очевидец.
Скамейку, где нашли бывшего офицера ГРУ с дочерью тут же накрыли палаткой. Парк и соседние улицы - тщательно продезинфицировали. Специалисты химзащиты также работали возле больницы, где находятся пострадавшие. Для перестраховки полиция оградила ресторан Зизи, куда наведывался Скрипаль с дочерью и соседней паб. Нескольких сотрудников служб экстренной помощи тоже отправили в больницу с симптомами отравления. Большинство уже выписали домой. Пока полиция не спешит с выводами.
"Мы призываем людей не спекулировать версиями и пока не называем это контр-террористическим инцидентом. Мы рассматриваем все возможные версии и продолжаем расследовать и анализировать эту ситуацию", - говорит Крейг Голден, представитель полиции графства Уилтшир.
Сначала расследованием занималась местная полиция. Но несколько часов назад дело взял под контроль отдел по борьбе с терроризмом. Криминологи проводят токсикологический анализ, пытаются понять, чем отравили пострадавших. Среди версий - фентанил. Это опиоидный анальгетик, применяется в анестезиологии. Пресса сразу же провела параллели с убийством бывшего офицера Фсб Александра Литвиненко в Лондоне. Его отравили радиоактивным полонием.
"Хотя было бы неправильно делать поспешные выводы, но я могу заверить вас, если появятся доказательства, которые укажут на ответственность другого государства, то правительство ее величества будет действовать должным образом. Это не останется без наказания", - говорит Борис Джонсон, министр иностранных дел Великобритании.
В Кремле отвергают обвинения в причастности к отравлению. И даже обещают помочь с расследованием. Сергей Скрипаль - работал в Главном Управлени российской военной разведки. В 2006 его осудили за госизмену - обвинили в работе на британские спецслужбы. Скрипаль отвечал за подбор кадров, поэтому мог быть очень полезным для Ми-6, мог раскрыть имена многих агентов Гру по всему миру, в том числе в Западной Европе. В 2010 экс-полковника помиловали и обменяли на российских агентов, задержанных в США.
С тех пор бывший спецагент поселился в небольшом тихом городке Солсбери в Англии. Жил на государственную пенсию. Постоянной работы у него не было. Время от времени наведывался в военные академии, читал лекции о ГРУ. Также подрабатывал консультантом. И в отличие от Александра Литвиненко, ничем не выделялся. Не критиковал российский режим, не контактировал с прессой, воспоминания о прошлом держал при себе. Мотивы покушения полиции еще предстоит выяснить.
Если же выяснится, что за отравлением бывшего шпиона стоит Кремль - Великобритания будет бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России. Об этом заявил министр иностранных дел Королевства Борис Джонсон. И предупредил о возможных новых санкциях против Москвы.
по теме
Російський слід: у Британії отруїли екс-розвідника ГРУ Сергія Скрипаля
Сергій Скрипаль тривалий час працював у Головному управлінні російської розвідки, але згодом його звинуватили у державній зраді та шпигунстві на користь Британії і засудили на 13 років.
Транспортна система Британії потерпає від негоди (відео)
Велика Британія вже тиждень у сніговому полоні. Таких холодів країна не бачила більше як 30 років. Через небувалі сніговії - там і досі з перебоями працює транспорт і закриті школи.
Погодный апокалипсис: снегопады парализовали всю Европу
"Красный", самый высокий уровень опасности объявлен в Великобритании. Страну засыпает снегом, ветры становятся все сильнее. Погибли уже как минимум 4 человека.
У Британії через негоду оголосили найвищий рівень небезпеки
Рівень небезпеки погодних умов у Британії підняли з "помаранчевого" до "червоного". Це означає, що тепер існує реальна загроза для життя людей. В країні лютує Сибірський антициклон і вже чутно наближення шторму "Емма", що суне з Португалії.
Взрыв в британском Лестере: спасатели ищут людей под завалами
Мощный взрыв и пожар в британском Лестере. Местный магазин буквально взлетел на воздух. Погибли 5 человек, еще пятеро с травмами в больнице. Что произошло?