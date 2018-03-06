Титушки против жителей элитного микрорайона. В Одессе коттеджный поселок восстал против обслуживающей компании, которая повысила тарифы на коммунальные услуги. Люди требуют прозрачности в расчетах - а в итоге вынуждены драться с парнями спортивной наружности. Все подробности скандала - у Андрея Анастасова.

Поселок Совиньон под Одессой. Шесть тысяч элитных коттеджей - это несколько кооперативов. Обслуживает их управляющая компания "Коммунсервис". К ней у домовладельцев - главные претензии. Сначала в два раза увеличились ежемесячные взносы за уборку территории, потом в два с половиной раза подорожала вода: до двадцати пяти гривен за кубометр. Жители считают: необоснованно.

"Вот у меня есть ответ "Инфоксводоканала". Здесь написано, что воду "Коммунсервис" получает по пять гривен, сорок копеек, а нам ее навязывает по двадцать пять. Как вы считаете: это нормально?" - говорит Сергей Колибабчук, житель кооператива "Люстдорф".

Но настоящий шок люди пережили, когда узнали: труба, по которой подается вода и на которую в свое время сбрасывались деньгами, им уже не принадлежит. Новый собственник - все тот же "коммунсервис". К этому якобы приложил руку председатель кооператива.

"Он подделал документы, которые ему позволили это сделать! И теперь мы оказались как будто бы у нас нет коммуникаций, мы теперь должны ходить, просить эту воду, которую нам провели за наши же деньги", - говорит Александр Каратов, житель кооператива "Совиньон-2".

Люди говорят: поскольку местные власти бездействовали, решили сами проверить, куда уходят их деньги. Чтобы получить доступ к документам - понадобилось переизбрать правление кооперативов. Ведь они, по словам жителей, в сговоре с управляющей компанией.

"Люди решили управлять своими кооперативами сами: выбирать адекватных людей в правления, в председатели и вести собственную хозяйственную деятельность. А ответом на это стали титушки", - говорит Всеволод Шаевский, житель кооператива "Люстдорф".

Титушки появились: во время проведения общего собрания кооператива "Совиньон-2". Встречу - для переизбрания руководства - люди организовали прямо в доме одного из жильцов. Парни спортивной наружности никого не пускали в здание и никого не выпускали.

Возникла потасовка. Переизбрать правление все же удалось.

"Ударили нашего юриста, потом женщину. Я не ожидал вообще такого! Такого в жизни не видел", - говорит Сергей Близнеченко, житель кооператива "Совиньон-2".

За комментарием мы обратились в "Коммунсервис". В частности, к главному соучредителю компании Александру Сачкову. Хотели узнать: почему так растут тарифы? Но времени для интервью он не нашел.

"Занят, совещание у него, сейчас не готов".

Зато в интернете охотно рассказывает, как важна роль его предприятия.

"На такой территории, которая занимает более пятисот гектаров, везде должен быть хозяин или управляющая компания, которая должна устанавливать какие-то понятные правила", - говорит Александр Сачков, соучредитель ООО "Коммунсервис".

Жители кооперативов, между тем, сообщают о поступающих угрозах и требуют, чтобы правоохранители вмешались в ситуацию. Иначе грозят перекрывать междугородные трассы.