В Германии сотрудники суда пострадали из-за письма с зеленым порошком (иллюстрация) Источник: Pixabay

Утром 6 марта пять сотрудников окружного суда города Ринтельн (Германия) пострадали из-за конверта с неизвестным веществом зеленого цвета, передает Hannoversche Allgemeine Zeitung.

Порошок высыпался, когда сотрудники открыли письмо. Несколько человек, которые прямо или косвенно коснулись вещества, пожаловались на затруднение дыхания и общее недомогание.

Пострадавшим оказали медицинскую помощь, а здание суда полностью эвакуировали.

Спасатели установили мобильные системы обеззараживания и обезвредили помещение. Какое именно вещество было в конверте, пока не установлено.

Накануне в США 11 военных пострадали после вскрытия конверта.