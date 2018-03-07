В Германии сотрудники суда пострадали из-за письма с зеленым порошком [ Редактировать ]
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Утром 6 марта пять сотрудников окружного суда города Ринтельн (Германия) пострадали из-за конверта с неизвестным веществом зеленого цвета, передает Hannoversche Allgemeine Zeitung.
Порошок высыпался, когда сотрудники открыли письмо. Несколько человек, которые прямо или косвенно коснулись вещества, пожаловались на затруднение дыхания и общее недомогание.
Пострадавшим оказали медицинскую помощь, а здание суда полностью эвакуировали.
Спасатели установили мобильные системы обеззараживания и обезвредили помещение. Какое именно вещество было в конверте, пока не установлено.
Накануне в США 11 военных пострадали после вскрытия конверта.
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