На Португалию обрушился мощный торнадо (видео) [ Редактировать ]
В городе Фару (Португалия) пронесся мощный торнадо, скорость ветра достигала 180 км/ч, передает Portugal Resident.
Торнадо поломал деревья, повредил авто и дома. Некоторые заправки и теплицы серьезно повреждены, всего зафиксировано 50 инцидентов.
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