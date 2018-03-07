На побережье Британии выбрасило сотни звезд [ Редактировать ]
В Британии в графстве Йоркшир и Кент на берег выбросило сотни тысяч мертвых морских звезд. Об этом сообщает CNN.
Из-за аномальных холодов также гибнут другие морские животные: крабы, мидии и омары.
"Это было шокирующим и грустным. Я никогда не видел ничего подобного, катастрофа почти библейского масштаба. Они покрыли берег толстым одеялом. Большинство морских звезд были мертвы, но довольно много крабов были еще живы, и мы попытались спасти столько, сколько смогли", - рассказал очевидец, который обнародовал фото с побережья.
Напомним, драйвер проплыл через море мусора.
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