В Британии в графстве Йоркшир и Кент на берег выбросило сотни тысяч мертвых морских звезд. Об этом сообщает CNN.

Из-за аномальных холодов также гибнут другие морские животные: крабы, мидии и омары.

"Это было шокирующим и грустным. Я никогда не видел ничего подобного, катастрофа почти библейского масштаба. Они покрыли берег толстым одеялом. Большинство морских звезд были мертвы, но довольно много крабов были еще живы, и мы попытались спасти столько, сколько смогли", - рассказал очевидец, который обнародовал фото с побережья.

Напомним, драйвер проплыл через море мусора.