Украину накрыли туманы [ Редактировать ]
В среду, 7 марта, в большинстве регионов Украины сильный туман. На дорогах Украины гололедица. Видимость не превышает 500 метров. Об этом сообщает сообщает пресс-служба ГСЧС.
В Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях - гололед, на Закарпатье - сильные осадки, с
В Киеве туман продержится половину дня. На дорогах столицы скользко.
Смотрите также афишу мероприятий на 8 марта.
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