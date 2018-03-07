В среду, 7 марта, в большинстве регионов Украины сильный туман. На дорогах Украины гололедица. Видимость не превышает 500 метров. Об этом сообщает сообщает пресс-служба ГСЧС.

В Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях - гололед, на Закарпатье - сильные осадки, с

В Киеве туман продержится половину дня. На дорогах столицы скользко.

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