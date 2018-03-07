Совсем немного времени осталось до прекрасного праздника весны - 8 марта. Это отличный повод поздравить любимую маму, девушку, сестру, сестру и всю прекрасную половину общества.

Выбирая подарок, опирайтесь на вкусы одариваемого человека. Однако не забывайте, что существуют подарки, которые вместо счастья могут принести беду или даже спровоцировать расставание.

Что нельзя дарить на 8 марта:

1. Ножи и вилки могут отрицательно сказаться на здоровье, внести разлад в отношения

2. Ножницы перекраивают жизнь, разрывают отношения с окружающими.

3. Зажигалка или портсигар могут привести к разлуке

4. Перчатки могут подчинить человека власти дарителя

5. Носовой платок - к слезам, болезням и неприятностям

6. Ремень делает человека скованным

7. Часы могут привести к разлуке и положить конец счастливой жизни

8. Подаренное на 8 март зеркало заберет красоту, молодость и радость

9. Нельзя дарить пустой кошелек - это к бедности. Внутрь нужно положить деньги

10. Народная мудрость гласит, что жемчуг - к слезам

11. Подаренная цепочка может стать первым шагом к долгой разлуке

12. Шарф может привести к разрыву отношений

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