8 марта: Виталий Кличко поздравил женщин (видео) [ Редактировать ]
Глава Киевской городской госадминистрации поздравил киевлянок с 8 марта. Соответствующее видео Кличко опубликовал на своей странице в Facebook.
По сюжету в ролике городской голова прогулялся по городу и, навестив цветочную лавку, приобрел букет цветов.
Мэр Киева подчеркнул, что все свои лучшие поступки мужчины делают именно ради женщин.
"И побед достигаем благодаря вам - красивым и душевным, мудрым и умным, нашим мамам, женам, дочерям! Вы поддерживаете, когда сложно, вдохновляете мечтать и воплощать мечты в жизнь. Без вас мы бы не состоялись!"- отметил Кличко.
В видеоприветствием мэра показаны женщины разных возрастов и профессий.
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