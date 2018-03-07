В Днепре мужчина повесился на лестничной клетке многоэтажки (фото) [ Редактировать ]
Труп повешенного мужчины был обнаружен в Днепре в подъезде одного из жилых домов по улице Ивана Мазепы.
ЧП произошло на лестнице между восьмым и девятым этажами. На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции, передает Dnepr24.
По сообщению жильцов дома, во время происшествия в подъезде послышался сильный удар, после которого один из соседей вышел на лестничную клетку. Там сосед обнаружил труп мужчины, висящего на лестничной клетке.
Предварительная версия произошедшего - самоубийство. Родственник погибшего мужчины сообщил о том, что ранее его брат уже сообщал о намерении покончить с собой. На место прибыли также представители следственно-оперативной группы, которые выясняют подробности происшествия.
Как сообщалось, 5 марта Президент Украины подписал закон о самоубийствах.
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