Труп повешенного мужчины был обнаружен в Днепре в подъезде одного из жилых домов по улице Ивана Мазепы.

ЧП произошло на лестнице между восьмым и девятым этажами. На место происшествия прибыли сотрудники патрульной полиции, передает Dnepr24.

По сообщению жильцов дома, во время происшествия в подъезде послышался сильный удар, после которого один из соседей вышел на лестничную клетку. Там сосед обнаружил труп мужчины, висящего на лестничной клетке.

Предварительная версия произошедшего - самоубийство. Родственник погибшего мужчины сообщил о том, что ранее его брат уже сообщал о намерении покончить с собой. На место прибыли также представители следственно-оперативной группы, которые выясняют подробности происшествия.

Как сообщалось, 5 марта Президент Украины подписал закон о самоубийствах.