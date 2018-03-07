В Крыму зверски убили целую семью [ Редактировать ]
В оккупированном Крыму найдены убитыми семья Ларьковых, которую разыскивали правоохранительные органы с 1 марта. Погибли супруги Константин и Инна Ларьковы и их 4-летняя дочь Арина. Об этом сообщает Politeka.
Семья пропала еще 23 февраля. В тот день в пять часов утра 34-летний Константин и 33-летняя Инна Ларькова на автомобиле Chevrolet Lanos выехали из поселка Орджоникидзе под Феодосией, и с тех пор их местонахождение оставалось неизвестным.
Спустя пять дней полиция распространила ориентировки с просьбой к крымчанам сообщить любую информацию о семье Ларьковых.
Тела убитых Ларьковых были найдены в селе Героевское под Керчью.
Перед этим Ларьковы разместили на одном из интернет-сервисов объявление о продаже машины и договорились о ее обмене на более дорогую марку. Сообщается, что для совершения сделки супруги назначили встречу с одним из откликнувшимся на объявление и выехали в сторону Керчи, взяв с собой крупную сумму наличных денег.
В совершении жестокого преступления подозревается сотрудник Керченской колонии. Убийца хладнокровно расстрелял родителей из огнестрельного оружия. После этого он утопил иномарку с ребенком внутри.
В отношении убийцы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК России.
Напомним, что отец отрубил сыну руки за просмотр фильмов.
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