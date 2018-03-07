В Киеве трое иностранцев несколько раз ударили ножом таксиста, после чего угнали его автомобиль.

Об этом сообщает пресс-службаполиции Киева.

"На месте происшествия правоохранители опросили потерпевшего и установили, что мужчина привез незнакомцев по указанному адресу. Вместо оплаты таксист получил несколько ударов ножом", - говорится в сообщении.

Злоумышленники оставили раненого киевлянина на улице, завладели его Toyota Camry и скрылись.

Задержанными правонарушителями оказались иностранцы 1982, 1986 и 1972 годов рождения, ранее к уголовной ответственности не привлекались.

Напомним, в Одессе иностранец открыл стрельбу по охранникам.