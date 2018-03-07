В Полтаве избили чиновников за неубранный снег (фото, видео) [ Редактировать ]
Столкновения между активистами и чиновниками произошли в городском совете Полтавы. Активисты побили чиновника Игоря Веригу, тот, в ответ, до крови ударил активиста Александра Масюка. Также подрались активист Евгений Мавлетбаев и руководитель аппарата горсовета Роман Мельник.
Все началось с того, что протестующие потребовали отчета профильного заместителя по вопросам ЖКХ Андрея Лямина из-за снежного коллапса в городе, передает "Полтавщина".
Активисты принесли с собой пачки соли и песка. После этого начальник управления по вопросам обращений граждан Игорь Верига вынес из зала эти "подарки", после чего вспыхнул конфликт и драка.
Затем, активисты начали кричать, что зал для заседаний нужно заблокировать. Возникла вторая драка - между Игорем Веригой и Александром Масюком. У последнего пошла носом кровь. Позже Масюк отказался писать заявление в полицию.
После инцидента работников выпустили из зала заседаний. Параллельно началось блокирование движения транспорта улицы Соборности. Через каждые пять минут блокировщики дозировано пропускали транспорт, в первую очередь "скорые".
Ранее сообщалось, почему коммунальщики не справились с непогодой.
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