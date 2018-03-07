Петр Порошенко поблагодарил женщин-военнослужащих за защиту Украины [ Редактировать ]
Президент Украины встретился с женщинами-военнослужащими. Накануне 8 марта Петр Порошенко поблагодарил их за службу украинскому народу. И пожелал - мира и любви.
Глава государства отметил, что женщины в украинской армии - ничем не уступают мужчинам.
Президент почтил память тех, кто не вернулся из зоны АТО. Одной из них была санитарный инструктор - Сабина Галицкая. Накануне она попала под обстрел и трагически погибла.
"Велика кількість жінок знаходиться на фронті. Беруть безпосередню участь в АТО. Зараз у військових частинах бойового складу служать понад 9 тисяч жінок. І протягом минулого 2017 року - уклали контракт з ВСУ 2850 жінок", - заявил Петр Порошенко, президент Украины.
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