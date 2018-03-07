Прощай авто: Минздрав расширяет перечень заболеваний, при которых нельзя садиться за руль

Новые запреты от Минздрава для автолюбителей. В министерстве хотят расширить перечень заболеваний, при которых нельзя садиться за руль.

В списке множество недугов, которыми страдают большинство граждан. Но один из самых любопытных пунктов - геморрой.

Правда, не ясно - как будут выявлять нарушителей - геморройщиков. Документ пока - на стадии обсуждения. Но разработчики утверждают - ориентировались на европейские нормы.