Прощай авто: Минздрав расширяет перечень заболеваний, при которых нельзя садиться за руль [ Редактировать ]
Новые запреты от Минздрава для автолюбителей. В министерстве хотят расширить перечень заболеваний, при которых нельзя садиться за руль.
В списке множество недугов, которыми страдают большинство граждан. Но один из самых любопытных пунктов - геморрой.
Правда, не ясно - как будут выявлять нарушителей - геморройщиков. Документ пока - на стадии обсуждения. Но разработчики утверждают - ориентировались на европейские нормы.
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