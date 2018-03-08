Оперативные данные электронных торгов говорят о том, что после повышения мировые цены на нефть снова упали.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле опустились до $64,50 за баррель.

Мартовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали до $61,28 за баррель.

Ранее мы писали о том, как получить пассивный доход.