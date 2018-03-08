8 марта команда Google подготовила праздничный дудл к Международному женскому дню, где рассказали истории 12 современных женщин-художниц.

"Те, кто знаком с doodles, знают, что мы на протяжении всей истории часто отмечаем экстраординарных женщин, таких как выдающиеся изобретатели, ученые, писатели, художники, активисты, филантропы и т.д." – рассказали в блоге создатели дудла.

Каждая история представляет собой момент, человека или событие, которое повлияло на их жизнь как женщины. Хотя каждый художник рассказывает уникальную историю, темы универсальны, напоминают нам о том, как часто мы часто встречаемся.

"Этот проект был для нас невероятным путешествием, и мы были потрясены откровенностью и храбростью рассказов наших авторов. Перевод этих работ на более 80 языков и их показ глобальной аудитории для нас много значит, и мы надеемся, что читатели будут чувствовать себя такими же вдохновленными, как и мы", - добавили в Google.

Ранее мы публиковали поздравления к Международному женскому дню.