В центре Вены неизвестный с ножом совершил нападение на прохожих. Об этом сообщает Heute.

В сообщении отмечено, что мужчина беспорядочно ранил своих жертв, после чего скрылся с места преступления.

Полиция занимается поисками злоумышленника. Место происшествия оцеплено.

Напомним, что в центре Львова девушку избили и ограбили на глазах у прохожих.