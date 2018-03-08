В центре Вены вооруженный мужчина напал на прохожих [ Редактировать ]
В центре Вены неизвестный с ножом совершил нападение на прохожих. Об этом сообщает Heute.
В сообщении отмечено, что мужчина беспорядочно ранил своих жертв, после чего скрылся с места преступления.
Полиция занимается поисками злоумышленника. Место происшествия оцеплено.
Напомним, что в центре Львова девушку избили и ограбили на глазах у прохожих.
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