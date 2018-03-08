У Венеры Милосской появились руки [ Редактировать ]
Организация Handicap International установила в парижском метро копию статуи Венеры Милосской с протезами, напечатанными с помощью 3D-принтера. Об этом сообщает ресурс 3DPrint.com.
Также богиня держит в руке яблоко, сделанное таким же способом. У других скульптур по всему Парижу тоже появились протезы, например, у скульптуры Шарля-Франсуа Лебефа "Александр сражающийся" в саду Тюильри.
Deux statues du parc des Tuileries attendaient leurs prothèses depuis trop longtemps, elles ont été appareillées #bodycantwait pic.twitter.com/Vxo4sg8gU3— Handicap International France (@HI_france) 6 марта 2018 г.
Напомним, что изобретатель из Великобритании сделала протез шестого пальца.
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