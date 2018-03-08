В Иране произошло сильное землетрясение [ Редактировать ]
фото: Kapital.kz
В юго-восточном Иране произошло землетрясение магнитудой 5,4 бала. Об этом сообщает Reuters.
"В среду вечером в юго-восточном Иране произошло землетрясение силой 5,4 баллов", - говорится в сообщении.
Эпицентр землетрясения находился в 14 км от города Кануи в провинции Керман. Сообщений о погибших, раненых или ущербе имуществу не поступало.
Напомним, что новое землетрясение в Папуа унесло десятки жизней.
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