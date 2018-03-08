"Давай мыть посуду вместе": женщины прошли маршем по Киеву (фото, видео) [ Редактировать ]
В центре Киева собрались участницы женского марша "Oh my March! МАТИ вибір" к Международному дню борьбы за права женщин.
Цель марша - "выявить и показать новых украинок и увидеть, что их беспокоит", отмечают организаторы акции - женская корпорация "МАТИ".
Среди лозунгов участников мероприятия - "Давай вместе мыть посуду", "Давай вместе воспитывать детей", "Мы - настоящие Национальные Жены", "Мое тело - мое дело".
Цветом марша избран фиолетовый, который был одним из цветов самых первых европейских борцов за права женщин.
Марш прошел от площади Незалежности, мимо Центрального универмага, до Бессарабской площади.
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