В центре Киева собрались участницы женского марша "Oh my March! МАТИ вибір" к Международному дню борьбы за права женщин.

Цель марша - "выявить и показать новых украинок и увидеть, что их беспокоит", отмечают организаторы акции - женская корпорация "МАТИ".

Среди лозунгов участников мероприятия - "Давай вместе мыть посуду", "Давай вместе воспитывать детей", "Мы - настоящие Национальные Жены", "Мое тело - мое дело".

Цветом марша избран фиолетовый, который был одним из цветов самых первых европейских борцов за права женщин.

Марш прошел от площади Незалежности, мимо Центрального универмага, до Бессарабской площади.