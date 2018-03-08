На украинской границе задержали радиоактивную посылку (видео) [ Редактировать ]
На украинской границе в пункте пропуска "Кучурган" правоохранители задержали мужчину со 100 компасами с превышенным радиационным фоном. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Отмечается, что гражданин Украины вез посылку в Молдову.
Во время прохождения пограничной проверки сработал комплекс контроля за выявлением радиоактивных и ядерных материалов типа "Янтарь".
Сразу же автомобиль был отведен на безопасное расстояние от людей и служебных помещений в пункте пропуска.
В дальнейшем пограничники совместно с представителем таможни и инспектором экологической службы с помощью переносного универсального радиометра-спектрометра тщательно обследовали транспортное средство.
В результате, в салоне автомобиля обнаружена почтовая посылка, радиационный фон которой превышал более чем в 10 раз допустимые нормы. Оказалось, что радиацию излучали 100 компасов Адрианова, которые содержались в коробке. Мужчина объяснил, что эти компасы вез для реализации в Молдове.
Опасные приборы изъяты, по данному факту пограничники оповестили местные органы власти и компетентные правоохранительные органы.
Напомним, ранее сообщалось, что на границе с Румынией задержали грузовик с контрабандой.
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