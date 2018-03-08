В реке Амур обнаружили мешок с отрубленными руками (фото) [ Редактировать ]
В российском городе Хабаровск обнаружили 26 пар человеческих кистей.
Сперва в полицию поступило сообщение о том, что нашли одну кисть. Однако затем водолазы обнаружили в реке Амур целый мешок отрезанных кистей.
Как отмечается, на фото рядом с найденными останками присутствуют бахилы.
О том, где именно были найдены данные останки и имеют ли медицинские учреждения какое-либо отношение к этому, на данный момент устанавливается. Правоохранители проводят проверку.
По другой из версий, это китайцы, живущие в Хабаровске, так наказывают своих за воровство.
Напомним, ранее сообщалось, что на капоте машины нашли пять отрезанных голов.
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