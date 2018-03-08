Прилагать больше усилий в борьбе с коррупцией - посоветовала Украине "Американская сеть друзей". Туда входят бывшие послы и эксперты США, которые поддерживают Киев. По их словам, новым антикоррупционным органам мешают работать, а активистов - преследуют.

Американцы призвали немедленно создать антикоррупционный суд, а также - ограничить неприкосновенность депутатов, чтобы можно было привлекать их к ответственности, особенно по коррупционным делам.