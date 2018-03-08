Эксперты призвали Украину усилить борьбу с коррупцией [ Редактировать ]
Прилагать больше усилий в борьбе с коррупцией - посоветовала Украине "Американская сеть друзей". Туда входят бывшие послы и эксперты США, которые поддерживают Киев. По их словам, новым антикоррупционным органам мешают работать, а активистов - преследуют.
Американцы призвали немедленно создать антикоррупционный суд, а также - ограничить неприкосновенность депутатов, чтобы можно было привлекать их к ответственности, особенно по коррупционным делам.
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