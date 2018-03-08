Громкое увольнение в Белом Доме. От Дональда Трампа ушел экономический советник Гэри Кон. Из-за несогласия с планами президента ввести пошлины на импорт ряда товаров. Эта мера может спровоцировать торговую войну между США и Европой. Чем угрожает Вашингтон и какой ответ готовит Брюссель - Татьяна Логунова подробнее.

В шаге от войны. Торговой. Дональд Трамп собирается ввести пошлины на импорт в США стали и алюминия. Чтобы защитить интересы страны и оздоровить американскую экономику. Европа - воевать готова и уже продумывает свой ответ.

25 процентов на сталь и 10 - на алюминий. Это пошлины, которыми Дональд Трамп собирается обложить импортеров. Официально решение - пока не подписано. Но хозяин Белого Дома пообещал американским бизнесменам - он не передумает.

"Итак, мы, вероятно, увидимся на следующей неделе и подпишем это решение. И у вас впервые за долгое время будет защита государства. И вы сможете снова развивать свои отрасли - это все, о чем я вас прошу", - заявил Дональд Трамп, президент США.

Пересмотреть решение - просят торговые партнеры США и главные экспортеры металлов на американский рынок.

"У США и Канады - значительное торговое сальдо по стали. Мы покупаем сталь у них, а они у нас. Эти цепочки поставок настолько интегрированы, что введение пошлин ударит как по Канаде, так и по США. Поэтому мы считаем это предложение неприемлемым", - говорит Джастин Трюдо, премьер-министр Канады.

"Мы надеемся, что найдем возможность сообщить США - поставки стали и алюминия из Японии, страны-партнера, не представляют угрозы для американской национальной безопасности", - говорит Хиросигэ Сэко, министр экономики, торговли и промышленности Японии.

Не медлил с реакцией и Евросоюз. В Брюсселе заявили - протекционизм не пройдет.

"Мы сожалеем об этом шаге, он представляет собой вопиющее вмешательство ради защиты американской промышленности и не может быть оправдан соображениями национальной безопасности. Протекционизм не может быть ответом на общую проблему в сталелитейном секторе. Этот шаг, вместо решения проблемы, может только усугубить ситуацию", - говорит Александр Винтерштайн представитель Еврокомиссии.

Причем, намекнули в Брюсселе, одними заявлениями Европа не ограничится.

Европа готова дать отпор и ввести ответные, зеркальные пошлины. Список уже набросали, и он куда длиннее и разнообразнее американского. Среди предложений - пошлины на джинсы, футболки, кукурузу, рис, косметику, апельсиновый сок, мотоциклы, яхты и даже - бурбон.