В Мукачево ограбили банк. Точнее, сектор с ячейками, который находится на последнем этаже здания. Грабители проделали дыру в крыше. На видео с камер наблюдения мужчина по самодельной веревочной лестнице спускается в хранилище.

Всего "почистили"более тридцати ячеек, по информации закарпатских СМИ - украли около 4 миллионов долларов. Задержать преступников пока не удалось.

"Загалом в поліції на сьогодні звренулося більше двох десятків потерпілих. За даним фактом розпочато кримінальне провадження Санккція статті передбачає серйозне покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 12 років з конфіскацією майна", - говорит Владимир Павлюх, в.и.о. начальника отдела коммуникаций ГУ НП в Закарпатской области.