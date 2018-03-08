В Мукачево из банка грабители вынесли $4 млн (видео) [ Редактировать ]
В Мукачево ограбили банк. Точнее, сектор с ячейками, который находится на последнем этаже здания. Грабители проделали дыру в крыше. На видео с камер наблюдения мужчина по самодельной веревочной лестнице спускается в хранилище.
Всего "почистили"более тридцати ячеек, по информации закарпатских СМИ - украли около 4 миллионов долларов. Задержать преступников пока не удалось.
"Загалом в поліції на сьогодні звренулося більше двох десятків потерпілих. За даним фактом розпочато кримінальне провадження Санккція статті передбачає серйозне покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 12 років з конфіскацією майна", - говорит Владимир Павлюх, в.и.о. начальника отдела коммуникаций ГУ НП в Закарпатской области.
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