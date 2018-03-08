Когда женщины будут руководить ООН? И куда исчезли деньги Каддафи? Об этом и не только - в нашем обзоре.

Дать женщинам власть - призвал генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он записал видеоролик к Международному женскому дню. По словам генсека, пока в современном мире все-таки доминируют мужчины. Чтобы исправить несправедливость, в ООН решили начать с себя, среди руководителей высшего звена организации - мужчин и женщин уже поровну. Гутерриш пообещал - в ближайшее время установить такой же паритет среди руководителей низших уровней.

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В Тегеране к двум годам тюрьмы приговорили женщину, которая публично сняла хиджаб. Произошло это еще в декабре 2017 года, однако известно стало только сейчас. По словам прокурора Аббаса Джафари Долатабади, своими действиями женщина "подстрекала к коррупции". В чем конкретно это выражалось - он не объяснил. В прошлом месяце иранская полиция задержала почти 3 десятка женщин за акцию против хиджабов.

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Более 10 миллиардов евро исчезли с бельгийских счетов бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи. 16 миллиардов на 4 счетах, были заморожены властями Бельгии в 2011 году - по решению ООН. Исчезновение средств обнаружили недавно. В Министерстве финансов утверждают - решений о размораживании фондов не принимали. По мнению местных СМИ, средства могли снять люди из ближайшего окружения Каддафи.