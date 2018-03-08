Только женщины и только драйв

Только женщины и только драйв. В Киеве провели автосостязнания, в которых за рулем были исключительно девушки. Ралли - юбилейное - 20 по счету. Как все было - видела Ирина Баглай.

"Самым сложным это держать минимальную скорость потому что соревнования на время а не на скорость, а я привыкла ездить быстро, а придется ездить медленно".

Анастасия, водитель с 15-летним стажем, ее слабость - адреналин. Это заметно - даже по номеру на автомобиле.

"В переводе это - мисс акула. Я плавала с акулами, я спортсменка-экстремалка", - говорит Анастасия водитель, участница ралли.

В юбилейном 20 женском ралли приняли участие 58 машин. Главное требование - экипаж - исключительно - женщины.

"Для девчонок у которых в крови бензин мы делаем такой подарок. 8 марта в Киеве начинается автомобильный спортивный сезон", - говорит Андрей Харольский, вице-президент Киевского автоклуба.

Как ни удивительно, главные в этом соревновании не водители, а штурманы. Им предстояло, получив маршрут - рассчитать время и скорость.

"Мы в определенное время должны проехать определенную точку. Очень важно не проехать, не повернуть в другом месте, потому что карта сдвинется. Нужно ориентироваться по знакам", - говорит Анна, штурман, участница ралли

Анна впервые в роли штурмана. На участие в ралли ее сподвигла сестра Анастасия. Этот заезд - первый в жизни и для Любви, ее уговорила водитель-победительница прошлого года Лолита. И сегодня они не хотят отдавать розу чемпионок женского ралли. Настроены только на победу.

"Есть такая роза кованная передается из года в год победительнице соревнования - не хотите отдавать - нет, в жодному випадку ми налаштовані на перемогу, ми їдемо аби перемогати або не їдемо взагалі", - говорит Лолита Медведченко, участница ралли.

В юбилейном 20 ралли приняли участие почти 6 десятков экипажей. Соревнование состояло из 3 этапов - слалом, легенда, когда надо было проехать за определенное время определенный участок и картинг - как подарок от организаторов.

"Для девченок у которых в крови бензин мы делаем такой подарок. 8 марта в Киеве начинается автомобильный спортивный сезон", - говорит Андрей Харольский, вице-президент Киевского автоклуба.

Женщина за рулем в этом ралли ломает стереотип, говорят организаторы. Их главная черта, которая ведет к победе - это осторожность.

"Осторожность рассудительность. Тот, кто хладнокровнее ведет себя за рулем, тот побеждает", - говорит Андрей Харольский.