Заместитель главного констебля полиции Уилтшира Кир Притчард сообщил, что в результате атаки на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля пострадали десятки человек, передает Sky News.

Так, из-за произошедшего пострадал 21 человек.

"Многие проходили стационарное лечение, им сделали анализы крови и дали назначения", - сказал Притчард

Трое из них (сам Скрипаль, его 33-летняя дочь и сержант полиции, который первым прибыл на место происшествия) до сих пор находятся в коме.

Ранее был назван яд, которым отравили бывшего двойного шпиона.