Покушение на Сергея Скрипаля: пострадали десятки людей [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Заместитель главного констебля полиции Уилтшира Кир Притчард сообщил, что в результате атаки на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля пострадали десятки человек, передает Sky News.
Так, из-за произошедшего пострадал 21 человек.
"Многие проходили стационарное лечение, им сделали анализы крови и дали назначения", - сказал Притчард
Трое из них (сам Скрипаль, его 33-летняя дочь и сержант полиции, который первым прибыл на место происшествия) до сих пор находятся в коме.
Ранее был назван яд, которым отравили бывшего двойного шпиона.
по теме
Росія причетна до отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля - The Times
Поліція закликає відгукнутися всіх, хто в неділю був у центрі міста - важливі будь-які деталі.
Отравление экс-разведчика: власти Британии пообещали найти и наказать виновного
МИД Великобритании предупредил Россию о возможных санкциях, если окажется что за болезнью бывшего разведчика Сергея Скрипаля стоит Москва.
Російський слід: у Британії отруїли екс-розвідника ГРУ Сергія Скрипаля
Сергій Скрипаль тривалий час працював у Головному управлінні російської розвідки, але згодом його звинуватили у державній зраді та шпигунстві на користь Британії і засудили на 13 років.
Британские правоохранители ищут источник отравления бывшего российского шпиона
66-летний Сергей Скрипаль - экс-агент российского ГРУ, который признался в шпионаже на британскую разведку. И покушение на его жизнь здесь сравнивают с отравлением радиоактивным полонием бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко.
Покушение на Сергея Скрипаля: ученые назвали яд
Британские ученые определили яд, которым отравили бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля и его дочь. Это было очень редкое вещество нервно-паралитического действия. Дело теперь квалифицируют как покушение на убийство.