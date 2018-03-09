На Донбассе задержали переговорщика Рубана с арсеналом оружия [ Редактировать ]
В четверг, 8 марта, на линии разграничения с так называемой "ДНР" задержали руководителя Центра освобождения пленных Владимира Рубана, передает Страна.ua.
"Под видом переселенца этот "генерал" пытался провезти целый арсенал оружия, который был спрятан в мебели", - написал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в Facebook.
Сейчас задержанный Рубан доставлен в Мариупольское СИЗО.
Накануне мы сообщали число пропавших без вести на Донбассе.
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