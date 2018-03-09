На Світлодарській дузі продовжуються ворожі обстріли

Армійці, які захищають наші рубежі на Світлодарській дузі, кажуть, що ворог поводиться дедалі зухваліше. Поступово збільшується кількість обстрілів і калібр. Якщо ще кілька тижнів тому 120-міліметрові міни були рідкістю, то тепер на наші позиції чи не щодня прилітають важкі артилерійські снаряди