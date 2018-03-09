Выходные уже совсем близко. Проведите их весело и активно. Если вы еще не построили никаких планов на этот уикенд, скорее смотрите подборку мероприятий, которые пройдут в Киеве 9 - 11 марта и выбирайте то, что придется вам по душе.

Творческий вечер Сергея Жадана

Вы услышите стихи из новой книги, которая выйдет осенью этого года, а также стихи из всех предыдущих книг.

Когда: 9 марта, начало в 20:00

Где: ДК КПИ

Почем: 100-220 гривен

Трансляция концерта Ханса Цимммера

Только за последний год он выпустил музыку к фильмам "Дюнкерк" Кристофера Нолана и "Бегущий по лезвию 2049" Дени Вильнева, заработал очередную номинацию на "Оскар" и "Золотой глобус" и откатал мировой тур.

В кинотеатре "Киев" вы сможете посмотреть и послушать концертный фильм Циммера, записанный на заполненном до отказа семнадцатитысячных площадке O2 Arena в Праге. На сцене композитор выступил с 72 музыкантами.

Когда: 9 марта, начало в 19:00

Где: кинотеатре "Киев"

Почем: 100 гривен

Mgzavrebi

9 марта 2018 грузинская группа Mgzavrebi сыграет в Киеве альбом Krebuli. Название альбома в переводе с грузинского означает "cборник". В него вошли два десятка песен из шести альбомов коллектива, написанных за одиннадцать лет работы.

Когда: 9 марта, начало в 19:00

Где: Atlas

Почем: 490-1690 гривен

Концерт Detach

Нашумевшие альтернативные рокеры дадут концерт в сопровождении симфонического оркестра, где исполнят хиты с альбома I AM.

Когда: 10 марта, начало в 19:00

Где: ДК КПИ

Почем: 280-800 гривен

Экскурсия в киевское метро

А вы знали, что каждая станция метро пестрит удивительными произведениями искусства и таит в себе множество загадок и тайн? Что метрополитен - не просто удобный вид транспорта, а настоящая страна чудес? Место, где проходит действие интереснейших книг, встречаются призраки и кости доисторических тварей?

Когда: 10 марта, 12:00.

Где: станция метро "Олимпийская", возле Планетария.

Цена: 100 гривен

Выставка птиц и террариумных животных

На выставке будут представлены различные виды амадин, астрильд, цветные и декоративные канарейки, различные виды попугаев и другие птицы.

Также тут вы увидите пауков-птицеедов, тропических пресмыкающихся (ящерицы, змеи), экзотических насекомых, других беспозвоночных и экспозицию аквариумных рыб и растений.

Когда: 10-11 марта, с 11:00 до 18:00.

Где: Киевский городской дом природы

Цена: от 15 до 25 гривен

Концерт Богдана Гуменюка

Он выступал на одной сцене с легендарными джазовыми музыкантами из Западной Европы и США, включая Curtis Fuller, Benito Gonzalez, Cafe, Joel Holmes, and Pierre Boussaguet.

Когда: 10 марта, 20:00.

Где: 32JazzClub

Цена: от 600 гривен

Балет "Сухишвили"

Их выступления посмотрели более 90 млн зрителей. Каждый год их ждут в разных странах мира. Их называют ураганом на сцене, завораживающим зрелищем и уникальным феноменом. 100 танцоров и 2500 костюмов. Удивительный оркестр и уникальные инструменты.

Когда: 11 марта, 19:00.

Где: Дворец "Украина"

Цена: 700 гривен

Спектакль "Примы"

Захватывающее комедийное представление в двух действиях, которое позволит забыть о проблемах и незабываемо провести вечер. Авантюры, неожиданные сюжетные повороты, блистательная игра звездного актерского состава и оригинальные декорации вместе с яркими костюмами никому не позволят скучать.

Когда: 11 марта, 19:00.

Где: Центральный Дом офицеров

Цена: от 100 до 550 гривен

Подпольный стендап: XL

Помимо самого смешного и смелого материала от лучших комиков Киева, вы станете свидетелем настоящей комедийной импровизации, когда комик сочиняет шутки "здесь и сейчас", на темы, которые выбераете вы. А нотки эксклюзивности этому вечеру добавит живая музыка.

Когда: 11 марта, 20:00.

Где: Дом кино

Цена: от 150 до 350 гривен

Смотрите также погоду на 9 марта.