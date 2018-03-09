Смертельное ДТП под Львовом: отбойник насквозь прошил авто [ Редактировать ]
В пятницу, 9 марта, на трассе Львов - Рава Русская произошла смертельная авария с участием автомобиля Volkswagen. Об этом сообщил координатор группы Варта-1 Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.
"Не доезжая до города Рава-Русская, ДТП - Volkswagen Golf протаранил отбойник", - написал он.
В результате аварии один человек погиб, еще один пострадал. Его забрала скорая.
Судя по фото, отбойник насквозь прошил транспортное средство.
Напомним, что появились фото с места аварии с украинцами в Польше.
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