Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в ближайшее время подпишет указ об укоренении статуса государственного языка. Об этом он сообщил в ходе своего выступления по случаю 204-й годовщины со дня рождения украинского поэта и художника Тараса Шевченко, передает телеканал "112 Украина".

"Хотел бы сообщить, что в ближайшее время я подпишу указ о разработке, возможно, десятилетней программы укоренения и укрепления государственного статуса родного украинского языка. Впереди - десятилетие украинского языка в Украине, в течение которого положительные, необратимые изменения должны произойти. Подчеркиваю: необратимые", - заявил президент.

По мнению главы государства, "года слишком мало, чтобы наверстать всё то, что в результате колониальной политики потерял украинский язык".

Порошенко напомнил, что накануне Шевченковских дней Конституционный суд Украины признал не соответствующим Основному закону языковой закон 2012 года.

"Конституционный суд лишь выписал свидетельство о смерти этого преступного акта, де-факто же конец его наступил несколько лет назад", - отметил президент.

По его словам, за то время, пока закон находился в Конституционном суде, в Украине осовременили языковое законодательство.

При этом Президент заявил, что языковой вопрос не должен разыгрываться в ходе предстоящих избирательных кампаний.

"Я бы очень не хотел, чтобы языковой вопрос вновь встал на повестке дня избирательной кампании. Язык должен объединять, а не разъединять государство", - заявил Порошенко.

По его словам, "мы не имеем права дать шанс "пятой колонне" получить из этого хотя бы малейшую выгоду на предстоящих президентских, парламентских и местных выборах".

Напомним, что Порошенко подписал указ о санкциях против российских банков.