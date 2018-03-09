В пятницу, 9 марта, во Львове 37-летняя женщина выбросилась из окна квартиры на 8 этаже и упала на припаркованный автомобиль. Об этом сообщает полиция области.

"Инцидент произошел сегодня, 9 марта, в 7.30 на улице Врубеля, 15. Женщина упала на припаркованный возле дома автомобиль-такси. Оставила предсмертную записку, поэтому, по предварительной версии, это было самоубийство. на момент, когда потерпевшая выпала из окна, в квартире находились ее родные", - сообщили в полиции.

Напомним, что ранее мужчина зверски убил жену и выбросился из окна.