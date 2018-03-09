Транш для Украины: Еврокомиссия одобрила предложение о помощи [ Редактировать ]
В пятницу, 9 марта, Европейская комиссия поддержала решение предоставить Украине транш 1 млрд евро макрофинансовой помощи. Об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.
"Европейская комиссия приняла предложение о новой программе макроэкономической помощи для Украины на сумму до 1 млрд евро для поддержки экономической стабилизации реформ", - говорится в сообщении.
Напомним, что Еврокомиссия обещает жестокую реакцию на торговые ограничения США.
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