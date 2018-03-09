Алла Пугачева покорила поклонников образом в коротких шортах (фото) [ Редактировать ]
Алла Пугачева собрала родственников и друзей, чтобы отпраздновать приход весны - "праздник желтых цветов", который придумала еще в юности и отмечает на протяжении многих лет. Праздник прошел в караоке-клубе Филиппа Киркорова.
Среди звездных гостей были Татьяна Навка, Жасмин, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров с детьми, Александр Буйнов и другие.
Фото: Instagram
Для вечеринки Алла Пугачева выбрала короткие черные шорты и тунику. Свой наряд певица дополнила большой шляпой, широким поясом и полусапожками.
Фото: Instagram
"Прекрасный весенний праздник получился! Традиция приумножилась еще одним чудесным днем, проведенным в кругу родных и друзей. Спасибо Филиппу Киркорову за гостеприимство! Филипп, у тебя замечательный караоке-клуб", - написал Максим Галкин в Instagram.
Фото: Instagram
Напомним, что Орбакайте рассказала о болезни Пугачевой.
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