Алла Пугачева собрала родственников и друзей, чтобы отпраздновать приход весны - "праздник желтых цветов", который придумала еще в юности и отмечает на протяжении многих лет. Праздник прошел в караоке-клубе Филиппа Киркорова.

Среди звездных гостей были Татьяна Навка, Жасмин, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров с детьми, Александр Буйнов и другие.

Фото: Instagram

Для вечеринки Алла Пугачева выбрала короткие черные шорты и тунику. Свой наряд певица дополнила большой шляпой, широким поясом и полусапожками.

Фото: Instagram

"Прекрасный весенний праздник получился! Традиция приумножилась еще одним чудесным днем, проведенным в кругу родных и друзей. Спасибо Филиппу Киркорову за гостеприимство! Филипп, у тебя замечательный караоке-клуб", - написал Максим Галкин в Instagram.

Фото: Instagram

Напомним, что Орбакайте рассказала о болезни Пугачевой.