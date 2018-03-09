В четверг ночью, 8 марта, в Харьковской области на 778 км железнодорожного пикета №5 перегона "Липовая Роща-Карачевка" произошло ЧП, которое парализовало движение поездов. Об этом сообщает местная полиция. Об этом сообщает "Сегодня".

По данным ведомства, инцидент произошел минувшей ночью на 778 км железнодорожного пикета №5 перегона "Липовая Роща-Карачевка".

"Грузовым поездом смертельно травмирована неизвестная женщина, возрастом около 25-30 лет. Она сидела на железнодорожных путях и на звуковые сигналы не реагировала. Во избежание столкновения машинистом применялись звуковые и световые сигналы, а также экстренное торможение. С 01:30 до 04:46 движение железнодорожного транспорта со станции "Липовая Роща" в направлении станции "Мерефа" ограничивалось", - рассказали правоохранители.

По данному факту проводится проверка.

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