В пятницу, 9 марта, в Шевченковском суде избирали меру пресечения для Владимира Рубана - руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус". Суд поддержал позицию обвинения и избрал в качестве меры пресечения содержание под стражей сроком на 60 дней без права залога. Об этом сообщает "Канал 24".

Соответствующее решение зачитал судья Евгений Мартынов.

Владимира Рубана задержали 8 марта на КПВВ "Майорск". Он перевозил из оккупированной территории немалый арсенал оружия. СМИ сообщили, что в жилище Рубана провели обыск.

Рубану объявлено подозрение по части 1 статьи 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и части 1 статьи 4 "Приготовление к преступлению", части 3 статьи 258 "Террористический акт".

Сам Рубан заявил, что его подставили, а за всем стоит офицер с позывным "Кедр".

Напомним, что на Донбассе задержали переговорщика Рубана с арсеналом оружия.