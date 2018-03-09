Суд избрал меру пресечения Владимиру Рубану [ Редактировать ]
В пятницу, 9 марта, в Шевченковском суде избирали меру пресечения для Владимира Рубана - руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус". Суд поддержал позицию обвинения и избрал в качестве меры пресечения содержание под стражей сроком на 60 дней без права залога. Об этом сообщает "Канал 24".
Соответствующее решение зачитал судья Евгений Мартынов.
Владимира Рубана задержали 8 марта на КПВВ "Майорск". Он перевозил из оккупированной территории немалый арсенал оружия. СМИ сообщили, что в жилище Рубана провели обыск.
Рубану объявлено подозрение по части 1 статьи 263 УК "Незаконное обращение с оружием", и части 1 статьи 4 "Приготовление к преступлению", части 3 статьи 258 "Террористический акт".
Сам Рубан заявил, что его подставили, а за всем стоит офицер с позывным "Кедр".
Напомним, что на Донбассе задержали переговорщика Рубана с арсеналом оружия.
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