Арест Рубана: адвокаты обжалуют решение суда [ Редактировать ]
Адвокаты руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана обжалуют решение суда о его аресте на 2 месяца. Об этом адвокат Смирнов заявил в комментарии "Стране".
"Защита Рубана будет подавать апелляцию на решение суда", - сказал Смирнов.
Второй адвокат Рубана - Виталий Погосян - добавил, что для того чтобы составить апелляцию, нам нужно иметь полный текст решения суда, а он будет лишь 13 марта.
"Сегодня мы подготовим короткую апелляцию, чтобы не нарушать сроки, после того, как получим полный текст, будем ее дополнять. Но в любом случае обжалование будет", - сказал Погосян.
Он также подчеркнул, что, по мнению защиты, обвинения составлены "непрофессионально".
"Обвинение по статье 258 (террористический акт) доказать очень сложно", - отметил адвокат.
Напомним, ранее суд избрал меру пресечения Владимиру Рубану.
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