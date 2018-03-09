Адвокаты руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана обжалуют решение суда о его аресте на 2 месяца. Об этом адвокат Смирнов заявил в комментарии "Стране".

"Защита Рубана будет подавать апелляцию на решение суда", - сказал Смирнов.

Второй адвокат Рубана - Виталий Погосян - добавил, что для того чтобы составить апелляцию, нам нужно иметь полный текст решения суда, а он будет лишь 13 марта.

"Сегодня мы подготовим короткую апелляцию, чтобы не нарушать сроки, после того, как получим полный текст, будем ее дополнять. Но в любом случае обжалование будет", - сказал Погосян.

Он также подчеркнул, что, по мнению защиты, обвинения составлены "непрофессионально".

"Обвинение по статье 258 (террористический акт) доказать очень сложно", - отметил адвокат.

Напомним, ранее суд избрал меру пресечения Владимиру Рубану.