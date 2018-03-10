Джон и Райли Линдхольм, отдыхавшие на пляже Moore Park Beach в австралийском Квинсленде, обнаружили на песке двухметровую рыбу-"монстра". Об этом сообщает Newsweek.

Вес необычной рыбы составил около 150 килограммов. Один из мужчин, обнаруживших морского жителя, был профессиональным рыбаком, но он не смог идентифицировать ее вид. "Я видел много разных рыб, и много очень больших рыб, но никогда не встречал ничего подобного", - заявил Линдхольм.

Причина, по которой рыба оказалась на суше, неизвестна. Линдхольм предположил, что животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений.

Квинслендский лодочный и рыболовный патруль (Queensland Boating and Fisheries Patrol) проконсультировался со специалистами из Музея Квинсленда, чтобы выяснить породу и вид найденной рыбы. По сообщению пресс-секретаря музея, несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.

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