Сотрудники космического агентства NASA в Лаборатории реактивного движения протестировали нового робота, которому дали название InSight (Интуиция), вскоре от отправится на Марс. Об этом сообщает интернет-издание Naked Science.

Необычная особенность этой машины в том, что, в отличие от предыдущих моделей которые исследовали поверхность Марса на колесах, этот робот останется на месте приземления. Механический агрегат похож на небольшой кран, способный поднимать и переносить различные объекты - именно этим InSight и будет заниматься на Красной планете. Это первый аппарат, который изучит глубинные слои марсианской почвы, поэтому вместо колес у него крепкий каркас, позволяющий ему устоять практически на любой поверхности.

Для проведения испытаний ученые оборудовали специальную лабораторию, которая имитирует марсианские условия, включая почву и свет. Огни, расставленные по всей лаборатории, калибруют камеры робота, чтобы те впоследствии адаптировались к солнечному свету, который попадает в атмосферу Марса.

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