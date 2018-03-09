Сегодня президент Украины вручил Шевченковские премии. Лауреатов восемь. Размер каждой премии больше двухсот тысяч гривен.

В номинации "Литература" премию получила писательница Эмма Андиевская. Монография профессора Гарвардского университета Сергея Плохия "Ворота Европы" - победила в номинации "Публицистика". Кстати, это одна из самых заметных работ по истории Украины. И что важно - читают ее по всему миру. Описание Украины в ней - очень современное. Можно сказать, что книга как раз и отвечает на вопрос, почему отказ от подписания Ассоциации с ЕС спровоцировал революцию и почему вообще украинцы готовы бороться за Европу.

Среди других лауреатов - художник Павел Марков, композитор Виктория Полевая, создатели документальных фильмов о Майдане.

При вручении премий - президент отметил, что к нему поступило много обращений с просьбой объявить 2018 год - годом украинского языка. Но, по мнению президента, одного года мало. И в ближайшее время он подпишет указ о разработке десятилетней программы.

"Абсолютно очевидно, що року - замало. А що в 2019 році будемо робити? Забудемо про українську мову? Року замало, щоб надолужити все те, що внаслідок колоніальної політики втратила українська мова. Я закликаю вас всіх до співпраці, до наполегливої роботи в цьому напрямку. Бо попереду - десятиліття української мови в Україні. Протягом цих десятиліть позитивні незворотні зміни мають відбутися. І ключове слово - незворотні", - говорит Петр Порошенко, президент Украины.