Петр Порошенко вручил "Шевченковские премии" [ Редактировать ]
Сегодня президент Украины вручил Шевченковские премии. Лауреатов восемь. Размер каждой премии больше двухсот тысяч гривен.
В номинации "Литература" премию получила писательница Эмма Андиевская. Монография профессора Гарвардского университета Сергея Плохия "Ворота Европы" - победила в номинации "Публицистика". Кстати, это одна из самых заметных работ по истории Украины. И что важно - читают ее по всему миру. Описание Украины в ней - очень современное. Можно сказать, что книга как раз и отвечает на вопрос, почему отказ от подписания Ассоциации с ЕС спровоцировал революцию и почему вообще украинцы готовы бороться за Европу.
Среди других лауреатов - художник Павел Марков, композитор Виктория Полевая, создатели документальных фильмов о Майдане.
При вручении премий - президент отметил, что к нему поступило много обращений с просьбой объявить 2018 год - годом украинского языка. Но, по мнению президента, одного года мало. И в ближайшее время он подпишет указ о разработке десятилетней программы.
"Абсолютно очевидно, що року - замало. А що в 2019 році будемо робити? Забудемо про українську мову? Року замало, щоб надолужити все те, що внаслідок колоніальної політики втратила українська мова. Я закликаю вас всіх до співпраці, до наполегливої роботи в цьому напрямку. Бо попереду - десятиліття української мови в Україні. Протягом цих десятиліть позитивні незворотні зміни мають відбутися. І ключове слово - незворотні", - говорит Петр Порошенко, президент Украины.
по теме
Топ-5 книг, которые можно прочитать за один день
Большие исследования на трудные темы, тысячестраничные биографии и длинные романы мы очень любим, ведь с ними можно жить неделями, переваривать поступки героев, додумывать сюжет. А можно получить все то же самое за один день от короткой и впечатляющей книги.
"Виклики - 2018": Порошенко відповів на питання журналістів
Війна на Донбасі, звільнення заручників та політв'язнів у Росії, резонансні розслідування, реформи в державі та президентський відпочинок на Мальдівах - на всі ці питання сьогодні відповідав Петро Порошенко в рамках великої прес-конференції "Виклики - 2018".
Темпы реформ в Украине впечатляют - Порошенко
Темпы экономических реформ, реализуемых в Украине, действительно впечатляют.
Петр Порошенко почтил память Героев Небесной Сотни (фото)
Во вторник, 20 февраля, президент Украины Петр Порошенко почтил память Героев Небесной Сотни.
Гороскоп на 10 марта для всех знаков зодиака
Сегодня отличный день для составления планов. А планировать сегодня можете все что угодно: от плана на день, до всей грядущей рабочей недели. Все что запланировали сегодня - однозначно увенчается успехом.