Мировые цены на нефть резко выросли [ Редактировать ]
Оперативные данные электронных торгов говорят о повышении мировых цен на нефть.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле подскочили до $65,44 за баррель.
Мартовские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысились до $62,02 за баррель.
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