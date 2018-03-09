Обширный инфаркт отечественной медицины. Именно так можно охарактеризовать сегодняшнее положение дел в здравоохранении. Украина сейчас на первом месте в Европе по количеству сердечных болезней! Именно от них умирает больше половины украинцев.

И хотя Минздрав называет кардиопрофилактику приоритетом, при этом закрывает глаза на проблемы с детской кардиологией! Ведь у нас до сих пор маленьких пациентов оперируют дедовским способом, хотя есть все возможности делать микрооперации. А все потому, что государство пока не может профинансировать покупку окклюдеров. Что это такое? И почему это так необходимо - Павлина Василенко расскажет.

"У меня есть вот такая машина".

Когда вырастет, Маша хочет иметь настоящую. А еще - быть ветеринаром.

"Лечить животных, которые болеют даже конячек".

Но пока - лечение необходимо самой Маше.

"Рассказывали что у меня дырка в сердечке".

Маша знает, почему ей нельзя бегать, как детям. Диагноз "порок сердца" поставили сразу после рождения, но оперировать четыре года назад не стали, надеялись - перерастет. Из-за слабого сердца иммунитет девочки дает сбои:

"Ротовирусы, грипп, корь - не каждый ребенок с пороком сердца может пережить такие болезни поэтому нам нужно делать операцию срочно, так как пойдет школа", - говорит Людмила Манченко, мать Маши.

В ожидании операции девочка не ходит в садик, гуляет в маске. Есть вариант - избежать обычной операции и поставить окклюдер - имплант, который закроет дырку в сердце. Но это стоит 90 тысяч гривен.

"Окклюдер у меня возможности поставить нет. Я работаю на двух работах и основное не всегда могу ей сделать, покушать, одеть, обуть я не знаю", - говорит Людмила Манченко, мать Маши.

Деньги для Маши собирает благотворительный фонд. А вот это - сам окклюдер: маленький имплант из специального сплава, который ведут к цели по кровеносным сосудам. В сердце он раскрывается, как зонтик, закрывая отверстие.

"Досить немаленький пристрій ми можемо завести в дуже тоненьку трубочку. Потім через такі самі трубочки але довші ми можемо заходити в любу структуру серця. Відкручується, це забирається а ця штучка залишається назавжди в організмі людини в подальшому вона повністю покривається своїми клітинками і на цьому процес закінчується - людина стає здоровою".

"Вот с Дедом морозом, тут четыре годика, тут шесть - про диагноз мы еще не знали, были еще счастливые родители и счастливый ребенок".

Сейчас ему уже 14, и три месяца назад у Максима диагностировали порок сердца. Он постоянно кашлял, а однажды вышел из ванной и упал - потерял сознание.

"Весной нужно прооперировать его, чем быстрее тем лучше, тянуть долго нельзя. То что у него держится давление высокое сердце изнашивается, оно работает быстрее, нагрузка на сердце", - говорит Татьяна Лагомина, мать Максима.

Единственное спасение для Максима - окклюдер. Обычная операция ему противопоказана - из-за гипертонии. Но почти 100 тысяч на имплант - мама-учительница и отец-пенсионер не соберут.

"Это получилось спонтанно и мы не готовы были, если бы это раньше мы бы собирали деньги потихоньку, брали бы какие-то кредиты", - говорит Татьяна Лагомина, мать Максима.

И эта проблема для Украины массовая! У нас ежегодно рождаются пять тысяч детей с врожденными пороками сердца. И в то время, когда весь цивилизованный мир переходит на малоинвазивные операции, в Украине продолжают проводить травматичные полостные.

В год в нашей стране ставят лишь 800 окклюдеров! Половину из них украинцы покупают Сами. Половину благотворители. Как Вике из Киева. Ей повезло - деньги на окклюдер ей собрали всего за две недели.

"Мені робили укол, щоб заснула. Не було больно и не було страшно".

"Вона навіть не зрозуміла що з нею сталося. Лікар через 40 хвилин вийшов і сказав, що все нормально і чудово, що окклюдер став все закрито. Сказали, що ми повноцінна дитина в нас ніякої хвороби немає", - говорит Зинаида Онищенко, мать Виктории.

Теперь Вика хочет многое из того, что нельзя было раньше. И танцевать, и плавать.

Но обычно сбор денег занимает несколько месяцев. Которые могут стать решающими!

"В залежності від пороку. При деяких пороках запізнення на кілька місяців вже пізно - ми не можемо оперувати дитину, вона стає неоперабельною", - говорит Богдан Чепак, кардиохирург Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова.

Помочь маленьким украинцам могла бы госпрограмма, которую еще год назад разработали ведущие кардиохирурги. Врачи просят закупать хотя бы две тысяч штук имплантов в год! Для государства сумма вполне подъемная:

"Необходимо чуть больше 100 миллионов гривен, поэтому этот вопрос должен решится на уровне Кабмина, на уровне Минздрава. Мы очень на это надеемся есть все предпосылки - есть оборудование, есть хорошо обученный персонал и есть пациенты", - говорит Константин Руденко, заместитель директора Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова.

"Ми прорахували повністю всі моменти хірургії, включаючи реанімацію, перебування в клініці - то це абсолютно співставні цифри. Для держави це вигідно перейти через це хірургічне лобі про те що всіх будемо оперувати і робити ті процедури які робить весь світ", - говорит Богдан Чепак, кардиохирург Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова.

По статистике, в Украине смертность от сердечных болезней самая высокая в Европе! А 20 тысяч украинцев живут с непрооперированными пороками сердца. В Минздраве заявили, что Уже закупают окклюдеры. Вот только нужно их в несколько раз больше. А для этого нужно внести изменения в бюджет.

Реквизиты для помощи:

Манченко Людмила, мама Маши

карточка ПриватБанка 4149 4978 4444 1172

Лагомина Татьяна, мама Максима

карточка ПриватБанка 5168 7573 5361 5588