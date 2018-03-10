Если у вас не хватает времени для посещения тренажерного зала - вы всегда можете заниматься дома. Мы собрали для вас 5 отличных ресурсов, где вам помогут подобрать программу, соответственно вашему уровню подготовки. Полезной информацией с нами поделились на Лайфхакере.

1. Free Trainers

На этом сайте вы найдете восемь бесплатных программ для людей с разным уровнем подготовки. Занятия для дома и тренажерного зала, кардиотренировки, план для роста мышц и силы, тренировки с эспандером и фитнес-мячом, круговые тренировки и программа для тех, кто первый раз пришел в спортзал. Все это бесплатно, нужно только зарегистрироваться, чтобы видеть программы в своем аккаунте.

2. Workout

Это настоящий клад для тех, кто хочет заниматься с весом своего тела и не против купить турник или найти его недалеко от дома. Здесь есть программы от монстров калистеники, советы по освоению разных упражнений и переводы инфографик с иностранных сайтов.

Кроме того, в свободном доступе находятся прошлые выпуски программы "100-дневный воркаут". Каждый из них включает несколько больших блоков с информацией, которая пригодится любому новичку: тренировки, регулярность, техника, питание, дыхание и многое другое.

3. Muscle & Strength

Здесь много программ для любой цели и уровня подготовки. Они распределены по категориям: для похудения, построения мышц, увеличения силы и так далее.

4. Exercise.com

Здесь вы найдёте 638 планов тренировок, 26 из которых бесплатные. Слева есть фильтр по полу, уровню, целям, количеству занятий в неделю. Там же можно выставить фильтр по цене и просматривать только бесплатные.

5. WodСat

Если вы любите ВИИТ или занимаетесь кроссфитом, обязательно зайдите на WodСat. Этот генератор WOD (тренировок дня) поможет вам составить подходящую программу занятий на каждый день.

Ранее мы писали о том, как тратить калории без тренировки.