Марина Абрамович поставит оперу, идею которой вынашивала 30 лет [ Редактировать ]
Сербская художница и мастер перформанса Марина Абрамович объявила о намерении превратить свой проект "Семь смертей" в оперу. Об этом сообщает издание Dazed.
Художница рассказала, что идея постановки возникла у нее еще 30 лет назад, однако воплотить ее в жизнь Абрамович решила лишь сейчас. В издании отметили, что в постановке Абрамович сыграет греческую оперную певицу Марию Каллас, умирающую в семи разных операх.
Первоначально проект "Семь смертей" должен был стать фильмом, к работе над которым были бы привлечены семь наиболее талантливых режиссеров нашего времени.
Изначально планировалось, что каждый из режиссеров должен снять десятиминутную сцену. Свое участие в проекте ранее подтвердили такие известные режиссеры, как Роман Полански и Алехандро Гонсалес Иньярриту, однако работа над проектом была приостановлена.
Сценарий, написанный норвежским писателем Петтером Скавланом, теперь адаптируется для оперы. Известно, что готовый проект представят в 2020 году в Баварской государственной опере, а также в Королевском театре Ковент-Гарден в Лондоне.
Ранее мы писали о том, что Марина Абрамович проиллюстрировала детскую сказку.
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