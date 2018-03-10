В США вооруженный мужчина взял заложников в доме для ветеранов [ Редактировать ]
9 марта, в городе Йонтвилл (штат Калифорния), вооруженный мужчина взял в заложники по меньшей мере трех человек. Об этом сообщает AP.
Представитель местной пожарной службы Чейз Бекман рассказал изданию, что заложников удерживают в помещении центра для ветеранов.
На данный момент полиция заблокировала все въезды и выезды из здания и призвала случайных посетителей не приближаться к месту инцидента.
Полиция сообщила, что по меньшей мере от 15 до 20 выстрелов были выпущены в корпусе G. Информации о пострадавших пока нет, передает KTVU.
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