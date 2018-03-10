Биткоин: курс криптовалюты проолжает падать [ Редактировать ]
фото: pixabay.com
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, продолжает снижаться. Об этом сообщает Coinmarketcap.
Так, один биткоин стоит $9 089,25
Капитализация криптовалюты - $154 711 446 268.36
Ранее мы сообщали о повышении мировых цен на нефть.
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