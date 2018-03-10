Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, продолжает снижаться. Об этом сообщает Coinmarketcap.

Так, один биткоин стоит $9 089,25

Капитализация криптовалюты - $154 711 446 268.36

Ранее мы сообщали о повышении мировых цен на нефть.