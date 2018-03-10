Украина получила новый статус: что такое страна-аспирант НАТО [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Согласно официальному сайту НАТО, страны-аспиранты (Aspirant countries) - это государства, заявившие о своей заинтересованности в присоединении к НАТО.
Такие государства получают приглашение к интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам своего стремления к членству и связанных с этим реформ.
Дополнительное требование к "аспирантам": они должны исповедовать принципы Вашингтонского договора (то есть, быть демократическими государствами) и принципы Хартии ООН, а также способствовать безопасности евроатлантического пространства.
"На сегодня четыре страны-партнера заявили про стремление присоединиться к НАТО: Босния, Грузия, Македония и Украина", - сказано на официальном сайте Альянса.
Этот статус не накладывает на НАТО никаких обязательств по поводу членства указанных стран в будущем.
Напомним, что в НАТО официально признали стремление Украины получить полноценное членство в Альянсе.
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