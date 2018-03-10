Согласно официальному сайту НАТО, страны-аспиранты (Aspirant countries) - это государства, заявившие о своей заинтересованности в присоединении к НАТО.

Такие государства получают приглашение к интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам своего стремления к членству и связанных с этим реформ.

Дополнительное требование к "аспирантам": они должны исповедовать принципы Вашингтонского договора (то есть, быть демократическими государствами) и принципы Хартии ООН, а также способствовать безопасности евроатлантического пространства.

"На сегодня четыре страны-партнера заявили про стремление присоединиться к НАТО: Босния, Грузия, Македония и Украина", - сказано на официальном сайте Альянса.

Этот статус не накладывает на НАТО никаких обязательств по поводу членства указанных стран в будущем.

Напомним, что в НАТО официально признали стремление Украины получить полноценное членство в Альянсе.