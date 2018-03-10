Спасатели предупредили украинцев об опасности [ Редактировать ]
10-12 марта в связи с оттепелью и осадками, ожидается повышение уровня воды на водоемах Украины.
Об этом сообщает ГСЧС.
Повышение уровня воды ожидается на следующих водоемах:
- на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Прута и Сирета (Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) на 0,5-1,5 м;
- на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) на 0,1-0,6 м;
- на участке Днестра Галич - Залещики на 0,5 – 1,0 м;
- на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,3 - 1,0 м, местами возможен выход воды на заводь.
Ожидается дальнейшее ослабление ледовых явлений, местами ледоход. Возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды на горных притоках Днестра и на участке Днестра Залещики - верховье Днестровского водохранилища.
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