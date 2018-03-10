В Украине ожидается повышение уровней воды в реках

10-12 марта в связи с оттепелью и осадками, ожидается повышение уровня воды на водоемах Украины.

Об этом сообщает ГСЧС.

Повышение уровня воды ожидается на следующих водоемах:

на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.), Прута и Сирета (Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) на 0,5-1,5 м;

на левых притоках Днестра (Тернопольская, Хмельницкая, Винницкая обл.) на 0,1-0,6 м;

на участке Днестра Галич - Залещики на 0,5 – 1,0 м;

на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,3 - 1,0 м, местами возможен выход воды на заводь.

Ожидается дальнейшее ослабление ледовых явлений, местами ледоход. Возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды на горных притоках Днестра и на участке Днестра Залещики - верховье Днестровского водохранилища.

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