Минские договоренности: Волкер назвал главную проблему [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
По мнению специального представителя Государственного департамента США по Украине Курта Волкера, Минские договоренности предусматривают все для наступления мира на Донбассе. Однако из-за нежелания России их соблюдать, на востоке Украины продолжается война.
Об этом Курт Волкер заявил во время дискуссии на Брюссельском форуме.
"Минские договоренности существуют. И они включают все вопросы, которые необходимы для обеспечения прекращения огня, восстановления украинского национального контроля, суверенитета и территориальной целостности. Но проблема заключается лишь в том, что эти договоренности должны быть имплементированы", - сказал Курт Волкер.
Россия, несмотря на статус подписанта минских договоренностей, не обеспечивает устойчивое прекращение огня, продолжает развертывание своих военных органов военного управления и не выводит тяжелое вооружение из региона.
"Украина теряет каждую неделю несколько своих солдат. Представьте, что вы имеете реальную войну на своей территории. Не где-то далеко, а непосредственно на вашей территории. И ваши вооруженные силы защищают вашу страну, теряя солдат, которые защищают собственную страну. Вот такая ситуация сейчас в Украине. Представьте влияние этого на политику в стране", - отметил Волкер.
При этом американский дипломат акцентировал внимание, насколько трудно руководству государства в таких условиях решать вопросы экономики, развития образования, других насущных потребностей и проблем общества.
Напомним, боевики российско-оккупационных войск сорвали объявленные с 5 марта договоренности о бессрочном режиме прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.
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